تصريحات "عنصرية".. مهاجم سابق لألمانيا يتعرض لانتقادات بعد تصريح "مسيء" له حول الزي الخليجي

تعرض مهاجم المنتخب الألماني السابق ساندرو فاغنر لانتقادات بسبب تصريح أدلى به حول الرداء التقليدي للرجال بقطر أثناء تعليق تلفزيوني خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم الأحد.

وفي التفاصيل، قال فاغنر خلال تعليقه لصالح قناة "زد دي إف" الألمانية على مباراة تعادل فيها الفريقان بهدف لكل منهما في الدقيقة التاسعة والسبعين، إنه اعتقد أن أحد جهات ملعب البيت في الخور كانت تعج بالمشجعين الألمان.

وتابع: "فقط لأدرك أنها رداء الحمام القطري"، على حد قوله.

في حين أنه عاد واعتذر، مؤكدا أن نيته لم تكن بإهانة أحد.

هذا وأثارت تعليقات فاغنر ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم في "تويتر" قائلا: "حتى الاعتذار الذي قدمه المدعو "ساندرو فاغنر" كان اعتذارا باردا وسخيفا! والقناة التافهة (ZDF) ترفض طرده من القناة!! عموما، برامج القناة المستعربة "DW" في تبييض الثقافة الألمانية انتهت بفشل ذريع في كأس العالم 2022 لأنها ظهرت بحقيقتها عبر تقنية 4K"، فيما وصفها آخرون بأنها تصريحات "عنصرية".

حتى الاعتذار الذي قدمه المدعو "ساندرو فاغنر" كان اعتذاراً بارداً وسخيفاً!



والقناة التافهة (ZDF) ترفض طرده من القناة!!



عموماً،،

برامج القناة المستعربة "DW" في تبييض الثقافة الألمانية انتهت بفشل ذريع في كأس العالم 2022 لأنها ظهرت بحقيقتها عبر تقنية 4K 😁https://t.co/f5j4zoXKvGpic.twitter.com/mP5jY8FgsX — ريان الجدعاني | Riyan Al Jidani (@raljidani) November 28, 2022

لاعب المنتخب الألماني السابق ساندرو فاغنر :



كنت أظن أنني سأرى مدرجات الملعب مليئة بالمشجعين الألمان، لكنني لم أشاهد سوى عرب بمعاطف الحمامات (يقصد الزي الخليجي)

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عنصرية .. pic.twitter.com/kdoXRCcQAA — حسين الغاوي (@halgawi) November 28, 2022

من جهتها، ردت القناة الألمانية على بعض الشكاوى في "تويتر" ببيان قصير جاء فيه: تصريحات ساندرو فاغنر عن الثوب أدلى بها للأسف خلال مرحلة انفعالية من المباراة..ليس مسموحا له (بقول ذلك). وسنتحدث عن الأمر".

جدير بالذكر أن فاغنر كان قد شارك في 8 مباريات مع منتخب ألمانيا ولعب في صفوف بايرن ميونخ من بين مجموعة من الأندية الألمانية.

خلال المباراة، احتج مشجعون قطريون على المنتخب الألماني بتغطية أفواههم بينما رفعوا صورا للاعب ألمانيا السابق مسعود أوزيل، الذي استهدف بإساءات عنصرية في ألمانيا بعد خروج الفريق المبكر في كأس العالم 2018.

المصدر: "أ ب" + "رويترز"