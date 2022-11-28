لسبب غريب.. التلفزيون الرسمي الصيني يحذف لقطات من مونديال قطر

حذف التلفزيون الصيني الرسمي، لقطات يظهر فيها مشجعون في مونديال قطر من دون كمامات، بعدما أثارت تغطية سابقة غضبا في الصين.

والصين هي آخر اقتصاد كبير لا يزال يحاول القضاء على التفشي المحلي لكوفيد-19 من خلال عمليات إغلاق عام مفاجئة وحجر صحي طويل وحملات اختبار للكشف عن الفيروس واسعة النطاق.

وخلال بث مباشر لمباراة أقيمت أمس الأحد وجمعت بين اليابان وكوستاريكا، استبدلت قناة "سي سي تي في سبورتس" (CCTV Sports) الصينية لقطات قريبة لمشجعين بلا كمامات يلوحون بأعلام، بلقطات للاعبين أو مسؤولين أو الملعب، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وبثت قناة "سي سي تي في سبورتس" لقطات بعيدة للجمهور حيث كان من الصعب تحديد الوجوه، وعددا أقل من اللقطات الجماعية مقارنة بالبث المباشر للمباراة نفسها على منصات الإنترنت بما في ذلك "دويين" وهو النسخة الصينية من تطبيق "تيك توك".

ويخضع عشرات الملايين من الأشخاص في المدن الصينية الكبرى، بما فيها بكين وقوانتشو وتشونغتشينغ، لنوع من الإغلاق العام اعتبارا من أمس الأحد، على عكس ما تشهده ملاعب كأس العالم في قطر، ما أغضب العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الصين.

المصدر: أ ف ب