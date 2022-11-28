اللاعب العربي الأفضل أداء حتى الآن في مونديال 2022.. من هو؟

شهد أمس الأحد ختام الجولة الثانية للمنتخبات العربية بكأس العالم قطر 2022، وسط تألق عدد من اللاعبين العرب، ليبدأ السباق حول اختيار اللاعب الأفضل في مشوار العرب بالمونديال.

وتلقى منتخب قطر في هذه الجولة خسارة قاسية على يد السنغال 3-1 التي أنهت آماله في التأهل لدور الـ16، ثم تعرض المنتخب التونسي للهزيمة أمام نظيره الأسترالي 0-1، وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي 0-2، فيما حقق المنتخب المغربي فوزا مستحقا على بلجيكا بهدفين نظيفين.

حكيم زياش (المغرب)

وتوج زياش البالغ 29 عاما بجائزة "رجل المباراة" أمام بلجيكا بعد مردوده الجيد الذي ظهر به في هذه المباراة، حيث ساهم بشكل كبير في الفوز الهام الذي حققه المنتخب المغربي.

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سالم الدوسري (السعودية)

صاحب الهدف الذي لن ينسى وهو فوز الأخضر السعودي على الأرجنتين في المباراة التاريخية.

ولكن مستوى اللاعب البالغ 31 عاما تراجع بشكل كبير جدا في مباراة بولندا السابقة التس خسرها الأخضر 0-2، كما أهدر ركلة جزاء كان من الممكن أن تحسن موقف منتخب بلاده.

عيسى ليدوني (تونس)

أثار لاعب الوسط البالغ 25 عاما الاهتمام خلال مباراة "نسور قرطاج" أمام الدنمارك في الجولة الأولى بتقديمه لمستوى لافت، لكنه تراجع قليلا أمام أستراليا.

صالح الشهري (السعودية)

صاحب الهدف في مرمى الأرجنتين، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب خلال مباراة بولندا، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.

أشرف حكيمي (المغرب)

تألق مدافع باريس سان جيرمان رفقة منتخب المغرب، وقدم مباراة أكثر من رائعة أمام كرواتيا وصيف بطل العالم، وواصل هذا الأداء أمام بلجيكا، بعد أن صنع فرصتين للتهديف ولكن لم يتم استغلالهما، وأخرج الكرة من منطقة الجزاء مرة واحدة.

منتصر طالبي (تونس)

ظهر المدافع التونسي بمستوى رائع، بالرغم من الهزيمة التي تلقاها "نسور قرطاج" أمام أستراليا، إذ أخرج طالبي الكرة من منطقة جزاء تونس 4 مرات، كما اعترض هجمة وحيدة للمنافس.

الحديث عن أفضل لاعب عربي في المونديال مازال له تتمة بانتظار الجولة الثالثة وأمل الجماهير العربية ببلوغ منتخباتها الدور المقبل من البطولة العالمية.

المصدر: RT + وسائل إعلام