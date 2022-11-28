موراتا يحقق رقمين مميزين بهدفه في شباك ألمانيا في مونديال قطر

سجل ألفارو موراتا هدفا لمنتخب إسبانيا في شباك ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأحرز موراتا الهدف في الدقيقة 61 من متابعة مميزة للكرة العرضية التي أرسلها جوردي ألبا من الجهة اليسرى، ليسكن الكرة في شباك مانويل نوير.

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وأصبح موراتا سادس لاعب فقط في تاريخ بطولات كأس العالم، يسجل في مباراتين متتاليتين كبديل، حيث سجل هدفا عقب حلوله بديلا في المباراة الماضية أمام كوستاريكا.

كما بات موراتا خامس هدافي منتخب إسبانيا التاريخيين، بالتساوي مع فيرناندو هييرو، برصيد 29 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن رابع الهدافين ديفيد سيلفا.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده بعد التعادل أمام ألمانيا بهدف لكل منهما إلى 4 نقاط، وانفرد بصدارة المجموعة الخامسة (E) بفارق نقطة عن منتخبي اليابان وكوستاريكا صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، حسب الأهداف، فيما يحتل منتخب ألمانيا المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: "وكالات"