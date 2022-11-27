غرفة تغيير الملابس.. فرحة لاعبي الأرجنتين بالفوز على المكسيك (فيديو)

عمت فرحة عارمة غرفة منتخب الأرجنتين لتغيير الملابس بعد الفوز على المكسيك (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في الجولة الثانية ضمن مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للاعبي منتخب "التانغو" وهم يحتفلون في غرفة تغيير الملابس بالفوز الأول لهم في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

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وحقق المنتخب الأرجنتيني انتصاره الأول في مونديال قطر 2022، ليحصد أول ثلاث نقاط له، وينعش أماله في الصعود إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد هزيمته المفاجئة أمام السعودية (1-2)، يوم الثلاثاء الماضي.

وتقدم منتخب "التانغو" إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف نظيره البولندي، متصدر الترتيب.

بينما تراجع الأخضر السعودي إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، برصيد 3 نقاط أيضا، ومن ثم المكسيك في المرتبة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT