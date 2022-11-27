الكشف عن سبب استبدال الحارس المغربي بونو في مباراة بلجيكا

فوجئ مشجعو المنتخب المغربي، بتواجد الحارس منير المحمدي على رأس تشكيلة "أسود الأطلس" التي تواجه بلجيكا، الآن في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم "قطر 2022".

وكان وليد الركراكي، المدير الفني للمغرب، قد أعلن تشكيلته الأساسية التي جاء على رأسها الحارس الأساسي ياسين بونو، والذي ظهر أيضا أثناء ترديد النشيد الوطني للمغرب قبل انطلاق اللقاء بثوان.

إلا أنه مع انطلاق صافرة المباراة، فوجئ جميع من في الملعب وخلف الشاشات بتواجد المحمدي في عرين الأسود.

وذكر موقع "kooora"، أن سبب استبعاد بونو من التشكيلة لحساب المحمدي، هو إصابة حارس إشبيلية أثناء أداء عمليات الإحماء، وشعوره بالإصابة قبل انطلاق اللقاء، لذلك اضطر الجهاز الفني إلى إجراء هذا التبديل.

وتشير النتيجة إلى التعادل بين المنتخبين بدون أهداف بعد نهاية الشوط الأول.

المصدر: kooora.com