مدرب منتخب المكسيك يحذر السعودية قبل مواجهتهما الحاسمة في المونديال

قال مدرب المنتخب المكسيكي، خيراردو مارتينو، إنه يتوقع مواجهة قوية ضد السعودية في مونديال قطر، محذرا من أنه "طالما هناك فرصة (للتأهل)، ستحاول المكسيك استغلالها".

وعقدت المكسيك مهمتها في بلوغ الدور الثاني بخسارتها أمام الأرجنتين 0-2، أمس السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال قطر، حيث تجمد رصيدها عند نقطة واحدة وتراجعت إلى المركز الرابع الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف بولندا المتصدرة ونقطتين خلف الأرجنتين والسعودية.

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وباتت المكسيك بحاجة إلى الفوز على السعودية بثلاثة أهداف على الأقل الأربعاء المقبل لضمان التأهل، مع تعثر بولندا أمام الأرجنتين.

وقال مارتينو في المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين: "طالما لا تزال لدينا فرصة، علينا أن نحاول استغلالها".

وأضاف: "السعودية بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة، ونحن كذلك. هي بحاجة إلى تسجيل الأهداف ونحن أيضا. في الحياة وفي كرة القدم، يجب أن نتعود على استعادة التوازن واستغلال الفرص. فريقي لا تزال لديه فرص للتأهل، حتى لو كان ذلك صعبا".

وتابع: "لقد حافظنا على رؤوسنا مرفوعة في مواجهة خصم كبير (الأرجنتين) وأنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة (ضد السعودية)".

وأردف قائلا "لقد منعنا الأرجنتين من الحصول على فرص لمدة ساعة. لعبنا هكذا لأننا اعتقدنا أنها أفضل طريقة لمواجهة الأرجنتين. كان لدينا مهاجمان سريعان، كنا نرغب في إيجاد مساحات مع انطلاقات الجناحين. ربما لم ننجح بالطريقة التي توقعناها، وأحيانا أخطأنا التمريرات الأخيرة".

وأوضح: "لقد ارتكبنا خطأ صغيرا جدا، وسجل (ليونيل) ميسي. بعد ذلك تلقينا هدفا ثانيا قاسيا. ميسي يحتاج فقط خمس دقائق ليؤذيك، حتى 30 ثانية. حظي ميسي بمساحة عندما هز الشباك، لأننا ارتكبنا خطأ. لا أعتقد أنه حصل على مساحات كبيرة أثناء المباراة. نحن نعيش من أجل هذه المشاركة مدة عام ونصف العام، وأنا أعرف كيف يشعر الناس".

المصدر: أ ف ب