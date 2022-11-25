شاهد كيف يحفز وزير الرياضة السعودي لاعبي المنتخب قبل مباراة بولندا

حرص وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على زيارة لاعبي المنتخب، بعد "ملحمة" الأرجنتين لتحفيزهم قبل مباراة بولندا، غدا السبت، ضمن الجولة الثانية لمونديال قطر.

وقال وزير الرياضة للاعبين: "فزتم على مرشح كأس عالم وعلى أفضل لاعب في العالم بأدائكم".

وتابع: "باقي مباراتين إذا تبون قادرين"، ليرد اللاعبين على الوزير في صوت واحد :" قادرين".

فيديو | وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للاعبين بعد لقاء الأرجنتين:



باقي مباراتين وقادرين عليها #كأس_العالم_FIFA#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/dqz8UfwQwu — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) November 24, 2022

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وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع نظيره البولندي غدا السبت، على استاد المدينة التعليمية بالريان، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر: وسائل إعلام