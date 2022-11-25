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خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022

شاهد كيف يحفز وزير الرياضة السعودي لاعبي المنتخب قبل مباراة بولندا

الرياضة

شاهد كيف يحفز وزير الرياضة السعودي لاعبي المنتخب قبل مباراة بولندا
twitter/sport_ekh
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حرص وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على زيارة لاعبي المنتخب، بعد "ملحمة" الأرجنتين لتحفيزهم قبل مباراة بولندا، غدا السبت، ضمن الجولة الثانية لمونديال قطر.

وقال وزير الرياضة للاعبين: "فزتم على مرشح كأس عالم وعلى أفضل لاعب في العالم بأدائكم".

وتابع: "باقي مباراتين إذا تبون قادرين"، ليرد اللاعبين على الوزير في صوت واحد :" قادرين".

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وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع نظيره البولندي غدا السبت، على استاد المدينة التعليمية بالريان، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر: وسائل إعلام 

مونديال قطر

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خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022