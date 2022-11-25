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شاهد.. أمير قطر يحتفل بفوز منتخب إيران على ويلز

الرياضة

شاهد.. أمير قطر يحتفل بفوز منتخب إيران على ويلز
Legion-Media
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عبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، عن فرحته بفوز منتخب إيران على نظيره الويلزي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما الجمعة، ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وظهر الشيخ تميم في مقطع فيديو وهو يحتفل بفوز المنتخب الإيراني، الثمين في مونديال قطر 2022، ويوجه تحية للاعبين والجماهير الحاضرة في مدرجات استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان.

واستعاد المنتخب الإيراني توازنه، على حساب نظيره الويلزي، وذلك بعد هزيمته الساحقة أمام منتخب إنجلترا (2-6) يوم الاثنين الماضي، في الجولة الأولى ضمن المجموعة الثانية.

وعاد منتخب إيران من بعيد ودخل بقوة دائرة المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. 

المصدر: وسائل إعلام 

مونديال قطر

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