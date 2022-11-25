تعليق مفاجئ لماغواير حول رحيل رونالدو عن مانشستر

أعرب مدافع المنتخب الإنجليزي، هاري ماغواير، عن أسفه على رحيل زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد، مؤكدا أنه من أفضل من لعب كرة القدم.

وقال ماغواير، الذي يخوض مع منتخب بلاده حاليا فعاليات بطولة كأس العالم 2022 في قطر: "رونالدو من أعظم اللاعبين الذين مارسوا كرة القدم".

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وكان مانشستر يونايتد، فسخ عقده مع رونالدو صاحب الـ37 عاما، بالتراضي قبل يومين بعد مقابلة أدلى بها اللاعب مؤخرا ووجه فيها انتقادات عنيفة لإدارة النادي ومدربه الهولندي إيريك تين هاغ.

ويشارك رونالدو حاليا مع منتخب بلاده في مونديال قطر، وسجل هدفا خلال المباراة التي تغلبت فيها البرتغال على غانا بنتيجة 3-1، أمس الخميس ضمن منافسات دور المجموعات.

المصدر: وكالات