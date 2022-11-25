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رد فعل رونالدو بعد احتفال نجم غانا على طريقته (فيديو)

الرياضة

رد فعل رونالدو بعد احتفال نجم غانا على طريقته (فيديو)
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احتفل مهاجم منتخب غانا، عثمان بوكاري، بتسجيله لهدف في شباك البرتغال، خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الخميس في دور المجموعات لمونديال قطر، على طريقة النجم كريستيانو رونالدو.

وأحرز بوكاري، هدف تقليص الفارق لمنتخب بلاده 2-3، في الدقيقة 89، بعد أن تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية أسفل يمين الحارس ديوغو كوستا.

واحتفل بوكاري على طريقة رونالدو الشهيرة حيث ركض قليلا ثم قفز وفتح يديه.

والتقطت الكاميرات رونالدو الذي كان على مقاعد البدلاء وهو يلوح بيده غاضبا، ولكن ليس بسبب تقليد احتفاله وإنما لاستقبال منتخب بلاده الهدف الثاني.

ورغم هذا الهدف، فقد حافظت البرتغال على تقدمها لتنهي المباراة منتصرة بنتيجة 3-2.

المصدر: RT

مونديال قطر

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