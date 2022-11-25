رد فعل رونالدو بعد احتفال نجم غانا على طريقته (فيديو)

احتفل مهاجم منتخب غانا، عثمان بوكاري، بتسجيله لهدف في شباك البرتغال، خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الخميس في دور المجموعات لمونديال قطر، على طريقة النجم كريستيانو رونالدو.

وأحرز بوكاري، هدف تقليص الفارق لمنتخب بلاده 2-3، في الدقيقة 89، بعد أن تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية أسفل يمين الحارس ديوغو كوستا.

البرتغال 3 × 2 غانا .. هدف عثمان بوكاري كامل مع الاعادة https://t.co/0eN35S9Wwz — اهداف كأس العالم 2022 (@alamiHD1) November 24, 2022

واحتفل بوكاري على طريقة رونالدو الشهيرة حيث ركض قليلا ثم قفز وفتح يديه.

🗣️اللاعب الغاني عثمان بوكاري يقلّد احتفالية وحركة خصمه رونالدو بعد تسجيله الهدف ⚽️Siii

#البرتغال_غانا#كاس_العالم_FIFApic.twitter.com/GIWyOwBCYy — Ossama Al Bayati أسامة البياتي (@ossamaalbayati) November 24, 2022

والتقطت الكاميرات رونالدو الذي كان على مقاعد البدلاء وهو يلوح بيده غاضبا، ولكن ليس بسبب تقليد احتفاله وإنما لاستقبال منتخب بلاده الهدف الثاني.

احتفال عثمان بوكاري بهدف غانا على طريقة رونالدو ثاني أجمل لقطة 😅 pic.twitter.com/WmogLKrJq7 — أمير عبد الحليم (@AmirAbdElhalim) November 24, 2022

ورغم هذا الهدف، فقد حافظت البرتغال على تقدمها لتنهي المباراة منتصرة بنتيجة 3-2.

المصدر: RT