طريق رونالدو لتحقيق رقمه القياسي الجديد في كأس العالم

أصبح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول لاعب في التاريخ يسجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم بعدما زار الشباك في أولى مبارياته في مونديال قطر.

وسجل "الدون" البالغ عمره 37 عاما، هدفا خلال المباراة التي تغلب فيها منتخب بلاده على نظيره الغاني 3-2، أمس الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال قطر.

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وشارك رونالدو في خمس نسخ لكأس العالم (2006، و2010، و2014، و2018 و2022*)، وخاض 18 مباراة وسجل ثمانية أهداف حتى الآن.

طريق رونالدو للوصول لرقمه القياسي الجديد:

- مونديال ألمانيا 2006

المباريات: 6، الأهداف: 1

- جنوب إفريقيا 2010

المباريات: 4، الأهداف: 1

- البرازيل 2014

المباريات: 3، الأهداف: 1

- روسيا 2018

المباريات: 4، الأهداف: 4

- قطر 2022

عدد المباريات حتى الآن: 1، الأهداف: 1

المصدر:fifa.com