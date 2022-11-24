طبيب المنتخب المغربي يكشف طبيعة إصابة مزراوي وحكيمي

أكد طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هيفتي، أن المدافع نصير مزراوي أصيب في جانبه الأيسر في المباراة الأولى لـ"أسود الأطلس" ضد كرواتيا في مونديال قطر.

وقال هيفتي في شريط فيديو على الموقع الرسمي للاتحاد المغربي للعبة "لدينا لاعبان مصابان عقب مباراة المغرب ضد كرواتيا" (0-0) الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

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وأضاف "الإصابة الأولى تتعلق بنصير مزراوي في الجانب الأيسر، قمنا بفحوص ولا يمكننا الآن معرفة ما إذا كان سيشارك في المباريات المقبلة أم لا".

وتابع "ستكون فحوصات أخرى وغدا أو بعد غد ستكون لدينا النتيجة النهائية".

وأوضح أن "الإصابة الثانية تتعلق بـ(مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي) أشرف حكيمي شعر خلال انطلاقة سريعة في المباراة بآلام في الفخذ وأكمل المباراة".

وأكد أن "الفحوصات لم تظهر شيئا صعبا وهي إصابة خفيفة ولكن في ميدان الرياضة يجب الانتباه جدا. سنجري له فحوصات جديدة وسنقرر إذا كان سيشارك في المباراة المقبلة" ضد بلجيكا الأحد المقبل في الجولة الثانية.

وكان مزراوي أصيب في الدقيقة 51 عندما ارتمى على كرة مرتدة من حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، ليتابعها برأسه فسقط على الأرض بقوة وبقي على الأرض لدقيقة. وحاول مواصلة اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 60.

أما حكيمي، فشعر بآلام في فخذه الأيسر إثر هجمة سريعة قادها من الجهة اليمنى، لكنه خلافا لمزراوي تمكن من إنهاء المباراة.

وتشكل إصابتا مزراوي وحكيمي ضربة موجعة للمنتخب المغربي، كونهما الوحيدين اللذين بإمكانهما اللعب في مركزي المدافعين الأيمن والأيسر، خصوصا وأن "أسود الأطلس" يعانون في المركز الأخير ولو أن مدافع الوداد البيضاوي يحيى عطية الله قدم مباراة جيدة عقب دخوله مكان مزراوي في لقاء كرواتيا.

ويتطلع المنتخب المغربي لخوض مباراته المقبلة والهامة في المونديال القطري بصفوف مكتملة ضد بلجيكا، لا سيما وأن هذه المباراة المقررة الأحد المقبل قد تكون مفتاح تأهل "أسود الأطلس" للدور المقبل للمرة الثانية في تاريخهم بعد الأولى في 1986.

وتتصدر بلجيكا ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط تحصلت عليها من فوزها على كندا بهدف دون رد، بينما يملك كل من المغرب وكرواتيا نقطة واحدة ويحتلان المركز الثاني.

المصدر: وكالات