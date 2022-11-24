"هجوم رونالدو".. مالك مانشستر يونايتد يعلق لأول مرة على أزمة "الدون"

علق أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد، أفرام جليزر، لأول مرة على أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي أسفرت عن فسخ عقده النجم البرتغالي بالتراضي مؤخرا.

وفتح كريستيانو رونالدو النار على نادي مانشستر يونايتد متمثلا في عائلة جليزر المالكة، بالإضافة للمدرب الهولندي إريك تين هاج، وبعض اللاعبين دون تسميتهم، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، قبل أن يتم فسخ عقد اللاعب مع النادي.

وذكر رونالدو في المقابلة أن: "ملاك النادي لا يهتمون بأمره. مانشستر يونايتد فريق يحصل على أمواله من التسويق، والجانب الرياضي لا يهم بالنسبة لهم. لم أتحدث معهم أبدا فهم يتركون كل السلطة للرئيس والمدير الرياضي".

ورصدت كاميرا محطة "سكاي نيوز" أفرام غليزر، أحد ملاك النادي الرئيسيين، خلال وجوده في أحد المناطق الفارهة بولاية فلوريدا الأمريكية.

واكتفى أفرام غليزر برد "دبلوماسي" ومقتضب على أزمة رونالدو، قائلا: "حسنا سأتحدث لكم عن كريستيانو رونالدو، هو لاعب عظيم لمانشستر يونايتد، وأحترم كل شيء فعله للنادي، وأتمنى له التوفيق في المستقبل".

ويواجه أفرام غليزر وأشقاءه ملاك النادي، حملة شرسة من الجماهير، التي تطالبهم بالرحيل، وبيع النادي، بسبب سوء إدارتهم وتدهور الفريق العريق تحت قيادتهم.

وفي هذا الصدد، وللمرة الأولى، لمح المالك لحقيقة أنباء بيع النادي لمالك جديد، وقال بشكل صريح أن إدارة النادي تبحث عن "بدائل استراتيجية لإدارة النادي".

وأعلنت عائلة جليزر مؤخرا أنها تريد بيع حصتها في مانشستر يونايتد، سواء بشكل جزئي أو كلي بعد علاقة مع النادي بدأت في 2005.

ويستعد كريستيانو رونالدو (37 عاما) مع منتخب البرتغال لخوض أول مباراة ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ضد نظيره الغاني اليوم الخميس، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H)، التي تضم أيضا كلا من كوريا الجنوبية والأوروغواي.

المصدر: وكالات