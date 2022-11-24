مونديال قطر.. إمبولو يرفض الاحتفال بهدف سويسرا في شباك الكاميرون (فيديو)

رفض اللاعب بريل إيمبولو، الاحتفال بهدف الفوز الذي سجله لصالح منتخب بلاده سويسرا، أمام الكاميرون في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الجنوب"، ضمن مواجهات مونديال قطر 2022.

ونجح بريل إيمبولو، في تسجيل الهدف الأول لمنتخب سويسرا في الدقيقة 49 من عمر المباراة، بعد عرضية تلقاها لتسكن شباك أندري أونانا حارس الكاميرون.

ورفض إيمبولو الاحتفال بهدفه في شباك الكاميرون احتراما لأصوله الكاميرونية، رغم أنه رفض تمثيل الكاميرون في المحافل الكروية، وفضل التواجد مع منتخب سويسرا الحاصل على جنسيته.

إقرأ المزيد

وانتزعت سويسرا بفوزها 1-0، ثلاث نقاط ثمينة من أنياب الأسود، بينما عرضت الكاميرون آمالها في التأهل للخطر قبل مباراتيها القادمتين ضد صربيا ثم البرازيل في الجولتين الثانية والثالثة.

المصدر: RT