 
مباشر

شاهد.. حارس مرمى بلجيكا يتصدى لركلة جزاء كندية

الرياضة

شاهد.. حارس مرمى بلجيكا يتصدى لركلة جزاء كندية
AP Hassan Ammar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8l5

أنقذ حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، منتخب بلاده من هدف خلال مباراته أمام نظيره الكندي التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر.

وتصدى تيبو كورتوا ببراعة لتسديدة المدافع الكندي ألفونسو ديفيز من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على استاد "أحمد بن علي المونديالي" بنادي الريان.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أكبر فوز في مونديال قطر.. إسبانيا تمزق شباك كوستاريكا (فيديو)