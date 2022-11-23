شاهد.. حارس مرمى بلجيكا يتصدى لركلة جزاء كندية

أنقذ حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، منتخب بلاده من هدف خلال مباراته أمام نظيره الكندي التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر.

وتصدى تيبو كورتوا ببراعة لتسديدة المدافع الكندي ألفونسو ديفيز من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على استاد "أحمد بن علي المونديالي" بنادي الريان.

المصدر: RT