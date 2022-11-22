"فيفا" يرفض اعتماد قميص للمنتخب البلجيكي في مونديال قطر بسبب "الحب"

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد القميص الثاني للمنتخب البلجيكي في مونديال قطر 2022، وذلك بسبب كلمة "حب" وألوان قوس قزح حسب ما أعلن المتحدث باسم المنتخب البلجيكي، الاثنين.

وقال ستيفان فان لوك، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض القميص الثاني لمنتخب البلد الأوروبي بكأس العالم بسبب كلمة "حب" الموجودة على الياقة من الداخل، إلى جانب ألوان قوس قزح على أطراف القميص.

كما أضاف فان لوك: "سيلعب المنتخب البلجيكي بالقميص الأساسي الأحمر في أول 3 مباريات".

FIFA have demanded that the Belgium team remove the word "love" from the collar of their away shirt, sources have told ESPN.



More: https://t.co/I1rMfeZQmSpic.twitter.com/cvBGFRjbSs — ESPN FC (@ESPNFC) November 21, 2022

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وأشار إلى أن الاتحاد سينظر في الأمر حال تخطي المنتخب الدور الأول، وإذا أزيلت كلمة (حب) من ياقة القميص، فإن الفريق سيتمكن من ارتدائه.

بينما استحدث الاتحاد البلجيكي لكرة القدم التصميم الجديد للقميص الثاني في سبتمبر الماضي، وارتداه اللاعبون في مباريات عدة بدوري الأمم منذ ذلك الحين.

ويأتي الرفض بعدما هدد الفيفا بإنذار أي لاعب يرتدي الشارة متعددة الألوان التي تم تقديمها باعتبارها "تدعم التنوع والشمول" في كأس العالم 2022، وقال الاتحاد البلجيكي للعبة، الاثنين، إن قائده إيدن هازارد لن يرتدي الشارة.

في بيان مشترك، صدر الاثنين، أعلنت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في كأس العالم 2022 في قطر عدولها عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات، معربة عن "خيبة أمل" من الفيفا.

المصدر: "وكالات"