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7 منتخبات أوروبية تعدل عن قرار ارتداء شارة دعم المثليين في مونديال قطر

7 منتخبات أوروبية تعدل عن قرار ارتداء شارة دعم المثليين في مونديال قطر

الرياضة

7 منتخبات أوروبية تعدل عن قرار ارتداء شارة دعم المثليين في مونديال قطر
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أعلنت سبعة منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال "قطر 2022" أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات.

وأصدرت منتخبات إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا بيانا قالت فيه إن "فيفا كان واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات (داعمة للمثليين) في الملعب"، مضيفة "لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية (...) لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء" الشارات في مباريات كأس العالم.

يتبع..

مونديال قطر

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