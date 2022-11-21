على منصة التتويج.. لاعبا منتخب مصر للكاراتية يرفعان علم فلسطين في مواجهة لاعب إسرائيلي

رفع لاعبو منتخب مصر للكاراتيه التقليدي (تحت السن) علم فلسطين، بعد تتويج الفراعنة بالمركزين الأول والثاني، في بطولة العالم التي أقيمت في سلوفينيا.

وكانت بعثة مصر للكاراتيه التقليدي قد سافرت إلى سلوفينيا، الثلاثاء الماضي، بمشاركة 37 لاعبا ولاعبة مقسمين على 3 فئات ( تحت 15 عاما، وتحت 17 عاما وتحت 21 عاما).

وحصد لاعبو منتخب مصر وهم محمد عشري ابو الخير وعبد الرحمن ايهاب واحمد عاطف بقيادة المدرب شريف عبد النبي وطارق اصلان 24 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية و 8 ميداليات فضية إلى جانب 7 ميداليات برونزية.

وحسم لاعبا المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي المركزين الأول والثاني في البطولة، متفوقين على لاعب إسرائيلي والذي حل في المركز الثالث.

وأكد المكاوي أن إنجازات المنتخب المصري في البطولة جاءت نتيجة عمل وجهد كبيرين ودعم مستمر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

وأكد مصدر من الاتحاد المصري للكاراتية صحة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتظهر اللاعبين المصريين يحملان علم فلسطين وإلى جانبهما اللاعب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتفال لم يكن مخططًا له بينما كان وليد لحظة الاحتفال للاعبي المنتخب الوطني.

وعن توقيع عقوبات على لاعبي المنتخب المصري، أكد المصدر أنه لم يحدث أي تداعيات على الأمر الذي حدث اليوم، ولم يتم توقيع أي عقوبات على اللاعبين، لأنه أمر وليد اللحظة ولم يتم التخطيط له، وكان ضمن تتويج الفراعنة بالمركزين الأول والثاني، وعندها قرر اللاعبين رفع العلم الفلسطيني مع ارتدائهم العلم المصري.

وتفاعل مرتادو موقع التدوينات الصغيرة تويتر مع انجاز اللاعبين المصريين ورفعهما لعلم فلسطين بمواجهة اللاعب الإسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية