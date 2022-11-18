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رونالدو يفصح عن حقيقة تلقيه عرضا سعوديا خياليا

الرياضة

رونالدو يفصح عن حقيقة تلقيه عرضا سعوديا خياليا
AFP
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أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كل الأنباء التي انتشرت حول رغبة أحد الأندية السعودية في التعاقد معه مقابل مبلغ مادي ضخم.

وقال رونالدو عن رفضه العرض السعودي: "الأمر كان صعبا، ولكني اعتقدت أنني سعيد جدا هنا لأنني ما زلت قادرا على تسجيل الكثير من الأهداف وأنا أؤمن بهذه الحقيقة وأريد مساعدة المنتخب الوطني وحتى مانشستر يونايتد".

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وأضاف: "لكن لو لم تشعر أن البيئة المحيطة لك ليست في صفك تكون الأمور صعبة للغاية، يقولون إن عمري 37 عاما ولكني أطلب منهم ذكر أي لاعب يقدم نفس مستوياتي في هذا السن، أنا في حالة جيدة ويمكنني التألق في كأس العالم".

وتابع: "العرض كان حقيقيا، أحد الأندية السعودية عرض ضمي مقابل موسمين، لكن الصحافة تستمر في قول القمامة المستمرة حول عدم رغبة أحد في التعاقد معي".

وعن قيمة العرض بـ350 مليون يورو: "نعم القيمة حقيقية وموقفي الحالي هو عدم قبول العرض حتى الآن".

يذكر أن رونالدو أكد في حواره مع بيرس مورغان، أنه لا يريد اللعب مع يونايتد ولا يحترم مدربه الحالي إريك تين هاغ.

المصدر: goal

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