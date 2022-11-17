رونالدو: ميسي لاعب مذهل وساحر وشخص عظيم (فيديو)

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد بغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، ووصفه باللاعب "المذهل والساحر".

وجاء ذلك في الجزاء الثاني من المقابلة الكاملة التي أجراها رونالدو مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، والذي تم بثه مساء الخميس.

وقال رونالدو عن ميسي: "ليونيل ميسي لاعب مذهل. ساحر. شخص رائع! تشاركنا القمة لـ16 عاما.. تربطني به علاقة عظيمة".

"The best player you've ever seen? Excluding yourself?"



Piers Morgan asks Cristiano Ronaldo his true feelings about Lionel Messi as a player and a person.@cristiano | @piersmorgan | #90MinutesWithRonaldo | #PMUpic.twitter.com/gyhMv8PfY0 — TalkTV (@TalkTV) November 17, 2022

وأضاف: "بيني وبينه علاقة قوية، لكننا لسنا بأصدقاء"، وكان يقصد أنه لا أحد يدعو الثاني إلى العشاء ولا يتواصلان عبر الهاتف.

وشدد رونالدو على أنه يحترم ميسي مضيفا "أحترم حقا الطريقة التي يتحدث بها (ميسي) عني دائما".

وأكد رونالدو أنه لن يمانع في تناول وجبة عشاء مع ميسي.

وهيمن رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، حيث توج الأول بالجائزة المرموقة 5 مرات مقابل 7 للثاني (رقم قياسي).

وتوج رونالدو بالكرة الذهبية أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، و2017، فيما نالها ميسي في 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، و2021.

المصدر: TalkTV