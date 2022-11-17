طائرة خاصة ومفاوضات للعدول عن قرار إلغاء مباراة العراق وكوستاريكا

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن مفاوضات تجري بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ونظيره الكوستاريكي للعدول عن قرار إلغاء المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم في البصرة.

وذكر مراسلنا، أن الحكومة العراقية خصصت طائرة خاصة لنقل المنتخب الكوستاريكي من الكويت إلى البصرة ذهابا وإيابا، لكن المنتخب الكوستاريكي ما زال رافضا العودة لإقامة المباراة.



وأضاف أن المفاوضات ما زالت مستمرة لإقناع المنتخب الكوستاريكي للعدول عن قرار إلغاء المباراة.

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وفي وقت سابق اليوم الخميس أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم إلغاء مباراته مع العراق المقرر إقامتها مساء اليوم في مدينة البصرة، وكشف عن أسباب ذلك.

وذكرت مسؤولة الاتصالات في الاتحاد الكوستاريكي جينا إسكوبار لصحيفة "LA NACION" الكوستاريكية، أن "إلغاء مباراة العراق وكوستاريكا بسبب إصرار السلطات العراقية على ختم جوازات الوفد رغم مفاوضات الاتحاد الكوستاريكي على عدم القيام بذلك، مبينة أنه بسبب عدم امتثال السلطات العراقية تم إلغاء الاتفاق مع الاتحاد العراقي وعاد المنتخب الكوستاريكي إلى الكويت.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب العراقي مباراته الودية الأولى بقيادة المدرب الإسباني الجديد خوسيوس كاسياس، أمام المنتخب الكوستاريكي عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي على ملعب "جذع النخلة" في مدينة البصرة.

ووفقا لمصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، فقد بيعت حتى الآن أكثر من 35 ألف بطاقة دخول إلى الملعب.



المصدر: RT