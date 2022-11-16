تل أبيب تحث مشجعيها على إخفاء هويتهم الإسرائيلية في قطر

حثت السلطات الإسرائيلية، مواطنيها المسافرين لحضور كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الأسبوع، على أن يتحلوا بمظهر "أقل إسرائيلية" ، بحيث يخفون كل ما يظهر هويتهم الإسرائيلية.

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وجاء هذا التحذير ضمن حملة دشنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لتعريف مشجعي الكرة الإسرائيليين بقوانين وعادات الدولة المسلمة المحافظة، حيث حدد الموقع الإلكتروني للحملة الصادر بالعبرية والعربية المخاطر التي تحدق بالمشجعين والسياح الإسرائيليين في قطر، التي تجرم المثلية وتحظر المخدرات وتقيد استهلاك الكحول.

وطلبت الحملة من الإسرائيليين إخفاء أي رموز إسرائيلية كالأعلام أو نجمة داوود.

وفي هذا الصدد، أوضح الدبلوماسي الإسرائيلي ليور هايات قائلا: "الفريق الإيراني سيتواجد في كأس العالم ونقدر أن عشرات الآلاف من المشجعين سيتبعونه، وسيكون هناك مشجعون آخرون من دول خليجية ليست لدينا علاقة دبلوماسية معها".

وتوجه للمشجعين الإسرائيليين قائلا: "قللوا من تواجدكم الإسرائيلي وهويتكم الإسرائيلية من أجل أمنكم الشخصي".

المصدر: "أ ب"