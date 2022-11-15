تغريدة صحفي إسرائيلي عن مونديال قطر تثير جدلا كبيرا في مواقع التواصل
AFP
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أثارت تغريدة الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عن مونديال قطر 2022 الذي ينطلق بعد أقل من أسبوع، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى حسابه في "تويتر"، كتب إيدي كوهين: "مش مرتاح للمونديال في قطر صدقوني يا عرب"، دون مزيد من التفاصيل.
وأثارت هذه التغرية تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق ناشط مغربي: "ستكون أحسن نسخة في التاريخ تحياتي من المغرب".
أهم شئ أنك مش مرتاح هذا مايسعدنا— 🏆 🇶🇦دار التميمي (@qtr2k2) November 14, 2022
وقال آخر: "يعني قلق ولا حسد".
يعني قلق ولا حسد— براء الشامي (@brlsmy2) November 14, 2022
وقال حساب قطري: "أهم شئ أنك مش مرتاح هذا ما يسعدنا".
أهم شئ أنك مش مرتاح هذا مايسعدنا— 🏆 🇶🇦دار التميمي (@qtr2k2) November 14, 2022
وكتبت ناشطة: "ولا انا مرتاحتلك والله".
ولا انا مرتاحتلك والله— ﮼وارفة (@wrf4815400744) November 14, 2022
المصدر: RT