تغريدة صحفي إسرائيلي عن مونديال قطر تثير جدلا كبيرا في مواقع التواصل

أثارت تغريدة الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عن مونديال قطر 2022 الذي ينطلق بعد أقل من أسبوع، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب إيدي كوهين: "مش مرتاح للمونديال في قطر صدقوني يا عرب"، دون مزيد من التفاصيل.

وأثارت هذه التغرية تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق ناشط مغربي: "ستكون أحسن نسخة في التاريخ تحياتي من المغرب".

أهم شئ أنك مش مرتاح هذا مايسعدنا — 🏆 🇶🇦دار التميمي (@qtr2k2) November 14, 2022

وقال آخر: "يعني قلق ولا حسد".

يعني قلق ولا حسد — براء الشامي (@brlsmy2) November 14, 2022

وقال حساب قطري: "أهم شئ أنك مش مرتاح هذا ما يسعدنا".

أهم شئ أنك مش مرتاح هذا مايسعدنا — 🏆 🇶🇦دار التميمي (@qtr2k2) November 14, 2022

وكتبت ناشطة: "ولا انا مرتاحتلك والله".

ولا انا مرتاحتلك والله — ﮼وارفة (@wrf4815400744) November 14, 2022

المصدر: RT