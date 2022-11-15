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تغريدة صحفي إسرائيلي عن مونديال قطر تثير جدلا كبيرا في مواقع التواصل

الرياضة

تغريدة صحفي إسرائيلي عن مونديال قطر تثير جدلا كبيرا في مواقع التواصل
AFP
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أثارت تغريدة الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عن مونديال قطر 2022 الذي ينطلق بعد أقل من أسبوع، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب إيدي كوهين: "مش مرتاح للمونديال في قطر صدقوني يا عرب"، دون مزيد من التفاصيل.

وأثارت هذه التغرية تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق ناشط مغربي: "ستكون أحسن نسخة في التاريخ تحياتي من المغرب".

وقال آخر: "يعني قلق ولا حسد".

وقال حساب قطري: "أهم شئ أنك مش مرتاح هذا ما يسعدنا".

وكتبت ناشطة: "ولا انا مرتاحتلك والله".

المصدر: RT

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