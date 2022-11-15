هوليفيلد وتايسون يحولان حادثة "قضم الأذن" الشهيرة إلى حلوى (صور)

اشترك أسطورة الملاكمة مايك تايسون والملاكم الأمريكي السابق إيفاندر هوليفيلد في مشروع مثير للاهتمام TYSON 2.0 مستوحى من الحادثة سيئة السمعة خلال نزال جمعهما في التسعينيات.

وقرر الملاكمان السابقان تصنيع حلوى بنكهة الكرز على شكل أذن وأطلقوا عليها تسمية "آذان مقدسة"، وخلال الإعلان عن الحلوى مزح تايسون قائلا :"ما هي نكهة آذان هوليفيلد".

وقال تايسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية لـ TYSON 2.0 في بيان:"إنه لشرف لي أن ألتقي بخصمي السابق وصديقي القديم الآن، وتحويل سنوات من النزالات والضربة القاضية إلى شراكة يمكن أن تحدث تأثيرا إيجابيا بين الناس".

وعلق هوليفيلد: "مايك وأنا لدينا تاريخ طويل من المنافسة ويحترم أحدنا الآخر وبعد ما يقرب من 20 عاما (عن حادثة قضم الأذن) ، لدينا الفرصة للشراكة، ويشرفني الانضمام إلى عائلة كارما والشراكة مع مايك وفريق TYSON 2.0 لإطلاق Holy Ears".

يذكر أن هوليفيلد واجه تايسون في نزالين من قبل، الأول عام 1996 وانتهى بفوز هوليفيلد، والثاني كان النزال الأشهر بعد عام واحد على لقب بطل الوزن الثقيل، وانتهى أيضا بهزيمة تايسون في نتيجة مثيرة للجدل ودموية، ولكن هذه المرة بسبب قضمه أذن منافسه، ليتم إيقاف النزال ومعاقبة الرجل الحديدي بالاستبعاد.

المصدر: "لينتا.رو"