شروط وإجراءات سفر السعوديين إلى قطر لحضور كأس العالم 2022

أعلنت شركة مطارات القابضة في المملكة العربية السعودية عن خطتها التشغيلية للراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

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وبالتنسيق مع الناقلات الجوية تم توفير أكثر من 2300 رحلة، وأكثر من 636 ألف سعة مقعدية. وستكون الرحلات من 5 مطارات دولية وهي الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة والقصيم، من خلال 4 ناقلات جوية وهي "الخطوط الجوية السعودية" و"طيران أديل" و"طيران ناس" و"الخطوط الجوية القطرية".

وسيتمكن حاملو بطاقة "هيّا" من المشجعين، من حضور المونديال عبر الرحلات الترددية اليومية، الرحلات المجدولة المعتادة.

وأوضحت الشركة أن الرحلات المجدولة المعتادة سيتم تشغيلها وتصل جميعها إلى مطار حمد الدولي الجديد بالدوحة، قادمة من جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة والقصيم كسائر الرحلات الدولية المعتادة.

مشيرة إلى أن المسألة لا تحتاج سوى تجهيز جواز السفر والأمتعة وبطاقة "هيّا" الرقمية أو المطبوعة، ثم التوجه إلى الصالة الدولية.

وأكدت شركة "مطارات" على أهمية الالتزام بإجراءات السفر حسب شروط الجهات الرسمية في منصة حاضرين، عند الذهاب بأي رحلة جوية متجهة لحضور كأس العالم في قطر. ومنها إحضار بطاقة "هيّا" الرقمية أو المطبوعة، وجواز السفر وبطاقة صعود الطائرة، والتأكد من مطابقة نوع الرحلة بالوجهة المحددة في الحجز، حيث إن الرحلات الترددية اليومية تحمل رقما مكونا من 4 خانات، والرحلات التجارية تحمل رقما مكونا من 3 خانات.

وأضافت أنه يتطلب وجود إقامة سارية المفعول وتأشيرة خروج وعودة للمقيمين في السعودية من غير الخليجيين الراغبين في حضور المونديال بقطر.

المصدر: سبق