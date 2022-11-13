دينامو يهزم فريق "الجيش" في "ديربي" موسكو

كسب نادي دينامو "ديربي" العاصمة موسكو، ضد ضيفه تسيسكا، إثر فوزه عليه (2-1) الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك في ختام مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على هدفي فريق دينامو موسكو كل من المدافع دميتري سكوبينتسيف، ولاعب خط الوسط الكاميروني نيكولاس مومي نغيمالو في الدقيقتين (40، و63)على الترتيب.

بينما سجل اللاعب إيفان أوبلياكوف هدف الضيوف الوحيد، عند الدقيقة 65، قبل أن يطرد في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وحقق دينامو موسكو انتصاره الرابع في آخر 5 مباريات مقابل خسارة واحدة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، ويتقدم إلى المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري.

أما في المقابل، فقد مني فريق تسيسكا موسكو بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده بالتالي عند 29 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس على سلم الترتيب.

المصدر: RT