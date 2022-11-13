روسيا.. أورينبورغ يكتسح كراسنودار

دك نادي أورينبورغ شباك ضيفه كراسنودار بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم فلاديمير سيتشيفوي ثلاثة أهداف "هاتريك" لأصحاب الأرض في الدقائق (2، 29، و58)، بينما تكفل كل من زميليه الأرجنتينيين، لوكاس فييرا، وغابرييل فلورنتين، بتسجيل الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين (23 و51) على الترتيب.

ورفع المتألق فلاديمير سيتشيفوي رصيده، بعد هذه الثلاثية، إلى 14 هدفا، وتصدر قائمة هدافي الدوري بالتساوي مع الهولندي كوينسي بروميس، مهاجم فريق سبارتاك موسكو.

كما رفع فريق أورينبورغ رصيده بعد هذا الفوز، إلى 25 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.

في حين توقف رصيد نادي كراسنودار عند 25 نقطة أيضا، وتراجع إلى المركز الثامن على سلم الترتيب.

المصدر: RT