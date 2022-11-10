خلال مباريات كأس العالم.. النجم محمد صلاح أين؟

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أنه من المقرر قيام فريق ليفربول بمعسكر تدريبي في مدينة دبي الإماراتية، بالتزامن مع إقامة مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ويغيب النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، عن مونديال قطر 2022، بعد فشل منتخب "الفراعنة" في التأهل للبطولة.

وأثار غياب محمد صلاح عن كأس العالم تساؤلات عن الكيفية التي سيتابع بها النجم المصري مباريات البطولة، التي تقام في قطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان صلاح قد أشار في وقت سابق إلى احتمالية سفره إلى قطر، لمتابعة عدد من مباريات كأس العالم 2022.

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) شارك في النسخة الماضية لكأس العالم "روسيا 2018" مع منتخب مصر، حيث خاض مباراتين وسجل خلالهما هدفين.

المصدر: وسائل إعلام