صور صلاح تزين غرفة زميله السابق في "الريدز".. على الوسادة والسرير والخزانة والفناجين (فيديو)

أظهر الدولي الكرواتي، ديان لوفرين، مدافع نادي زينيت سانت بطرسبورغ الروسي لكرة القدم، مدى عمق الصداقة التي تربطه بزميله السابق في صفوف ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح.

وقام ديان لوفرين بمشاركة مقطع فيديو جديد عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، يظهر فيه وهو يستيقظ من النوم وبجانبه وسادة تحمل صورة النجم المصري، إضافة إلى صورة عريضة "للملك" تزين غطاءه، وثالثة على خلفية المنبه.

كما علق المدافع الكرواتي على الحائط أعلى السرير صورة كبيرة للنجم المصري الذي خلع قميصه محتفلا بهدفه الشهير في مرمى مانشستر يونايتد من صناعة الحارس البرازيلي أليسون بيكر قبل موسمين.

وينظر لوفرين إلى الصورة ويقارن بنيته الجسدية بصلاح، ثم يذهب إلى خزانة ليرتدي قميصا يحمل صورة زميله السابق في "الريدز".

ويختتم المدافع الكرواتي روتينه الصباحي بتناول القهوة، ويحمل كوبا مطبوعا عليه صورته رفقة صلاح، حين تزاملا في ليفربول.

يذكر أن ديان لوفرين قد رحل عن صفوف ليفربول صيف 2020، بعد أن حقق رفقة "الملك المصري" عدة ألقاب، يأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويستعد ديان لوفرين مع منتخب كرواتيا لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري ولغاية 18 ديسمبر المقبل.

المصدر: "instagram/dejanlovren06"