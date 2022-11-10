مجموعة المغرب في مونديال قطر 2022.. قائمة منتخب بلجيكا

كشف الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن قائمة "الشياطين الحمر" للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ويشارك منتخب بلجيكا للمرة الـ14 في نهائيات بطولة كأس العالم، وكان يعتبر "الحصان الأسود" في أغلب مشاركاته، ولكنه بات في مصاف المرشحين للفوز بالبطولة في النسخ الأخيرة، وبلغ الدور قبل النهائي النسخة الماضية بمونديال "روسيا 2018".

وسيلعب منتخب "الشياطين الحمر" ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من المغرب، كرواتيا وكندا.

وشهدت قائمة المنتخب البلجيكي وجود إيدين هازارد رغم جلوسه على دكة البدلاء في فريق ريال مدريد الإسباني، والمهاجم روميلو لوكاكو، رغم الإصابات التي أبعدته عن إنتر ميلان، لفترة طويلة.

واستبعد مارتينيز ثنائي خط الهجوم في فريق ميلان الإيطالي، أليكسيس سايليمايكرس وديفوك أوريجي، إضافة إلى عدنان يانوزاي مهاجم نادي ريال سوسيداد الإسباني، بينما تم استدعاء المتألق لياندرو تروسارد مهاجم نادي برايتون الإنجليزي.

وفي ما يلي قائمة منتخب بلجيكا في كأس العالم قطر 2022:

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، سيمون مينيوليه (كلوب بروج البلجيكي)، كوين كاستيليس (كلوب بروج).

خط الدفاع: توبي ألديرفيرلد (رويال أنترويب البلجيكي)، يان فيرتونغن (أندرلخت البلجيكي)، زينو ديباست (أندرلخت)، آرثر ثياتي (رين الفرنسي)، ووت فايس (ليستر سيتي).

خط الوسط: كاستاني (ليستر سيتي الإنجليزي)، توماس مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني)، ثورغان هازارد (بوروسيا دورتموند)، يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ديندونكر (ولفرهامبتون الإنجليزي)، أونانا (إيفرتون الإنجليزي)، تليميناس (ليستر سيتي الإنجليزي)، فاناكين (كلوب بروج)، أكسيل فيتسل (أتلتيكو مدريد)، دي كيتيلياري (ميلان الإيطالي).

خط الهجوم: جيريمي دوكو (رين الفرنسي)، إيدين هازارد (ريال مدريد)، داريس ميرتينز (غلطة سراي التركي)، تروسارد (برايتون الإنجليزي)، ميتشي باتشواي (فنربختشة التركي)، لويس أوبيندا (لانس الفرنسي)، روميلو لوكاكو (إنتر ميلان).

مواعيد مباريات منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022

بلجيكا × كندا - الأربعاء 23 نوفمبر - (22:00) بتوقيت مكة المكرمة

بلجيكا × المغرب - الأحد 27 نوفمبر - (16:00) بتوقيت مكة المكرمة

كرواتيا × بلجيكا - الخميس 1 ديسمبر - (18:00) بتوقيت مكة المكرمة

المصدر: "twitter.com/BelRedDevils"