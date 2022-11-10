مونديال قطر 2022.. مفاجآت في تشكيلة منتخب ألمانيا

أعلن المدير الفني لمنتخب ألمانيا، هانز فليك، عن قائمة اللاعبين النهائية لخوض غمار نهائيات النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، بقطر.

وشهدت قائمة منتخب "المانشافت" مفاجآت، فقد استعى هانز فليك صاحب هدف تتويج ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 في شباك الأرجنتين، المهاجم ماريو غوتزه، بعد غياب كبير منذ 2017، وكذلك مهاجم بوروسيا دورتموند الشاب، يوسوفا موكوكو، بينما غاب عن قائمته كل من تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيغ، وماركو ريوس صانع ألعاب بروسيا دورتموند بداعي الإصابة، إضافة إلى روبن جوسينز، ظهير فريق إنتر ميلان.

وفي ما يلي قائمة ألمانيا في مونديال قطر 2022:

لحراس المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ)، مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)، كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت).

خط الدفاع: ماتياس غنتر (فرايبورغ)، تيلو كهرير (وست هام يونايتد)، نيكلاس سولي (بوروسيا دورتموند)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، أرميل بيلا كوتشاب (ساوثهامبتون)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، ديفيد راوم (لايبزيغ)، كريستيان غونتر (فرايبورغ).

خط الوسط: جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ)، جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونخ)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، ماريو غوتزه (آينتراخت فرانكفورت).

خط الهجوم: ليروي ساني (بايرن ميونخ)، توماس مولر (بايرن ميونخ)، كريم أدييمي (بوروسيا دورتموند)، سيرج جنابري (بايرن ميونخ)، كاي هافرتز (تشيلسي)، يوسف موكوكو (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروج (فيردر بريمن).

ويلعب منتخب ألمانيا المتوج 4 مرات من مقبل بكأس العالم، أعوام (1954، 1974، 1990 و2014) ضمن المجموعة الخامسة لمونديال قطر 2022، إلى جانب كل من إسبانيا، اليابان وكوستاريكا.

𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪



Here it is - our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz — Germany (@DFB_Team_EN) November 10, 2022

مواعيد مباريات منتخب "المانشافت" في كأس العالم "قطر 2022":

ألمانيا × اليابان - الأربعاء 23 نوفمبر 2022 – (16:00) بتوقيت مكة المكرمة

إسبانيا × ألمانيا - الأحد 27 نوفمبر 2022 – (22:00) بتوقيت مكة المكرمة

كوستاريكا × ألمانيا - الخميس 1 ديسمبر 2022 – (22:00) بتوقيت مكة المكرمة

المصدر: "twitter/DFB_Team_EN"