اعترافات رونالدو: تمنيت اللعب لسان جيرمان وميسي سيدفعني للاعتزال

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يوم الأربعاء، النقاب عن كتاب السيرة الذاتية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأجرى تييري مارشاند، الرئيس السابق لقسم الدوريات الأجنبية في المجلة الفرنسية 9 مقابلات مع رونالدو، كي يتمكن من سرد رحلة النجم البرتغالي في الملاعب الأوروبية، في كتاب.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الكتاب تم طرحه الأربعاء، مقابل 19 يورو، مشيرة إلى جزئين مثيرين في مسيرة "صاروخ ماديرا".

الجزء الأول يرجع لأكتوبر 2019، إذ أن رونالدو كشف لمارشاند عن تمنيه اللعب في باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة تمثيله ليوفنتوس الإيطالي قائلا: "باريس؟ الباب مفتوح، يمكن للبرتغاليين في باريس أن يملأوا الملعب، أرى أنني سأقدم أداء جيدا هناك في ظل وجود 50 ألف مشجع برتغالي، وسيكون ذلك رائعا".

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أما المفاجأة الثانية في حديث الدون، فكانت في التاريخ نفسه، إذ تحدث عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني وقتها وباريس سان جيرمان الحالي، مهددا بالاعتزال حال تتويجه بالكرة الذهبية.

ينقل الرئيس السابق لقسم الدوريات الأجنبية في مجلة "فرانس فوتبول"، تصريحات كريستيانو له وقتها: "من السهل جدا أن تظل في فقاعتك عندما تكون ناجحا وألا تغادر منطقة الراحة الخاصة بك (يقصد استمرار ميسي وقتها مع البرسا)، لكنني تجرأت للقدوم لإيطاليا، لتغيير النادي والبطولة وثقافة كرة القدم، أعرض نفسي دائما للخطر، تحملت نتائج هذه المخاطرة، ومتأكد من أنها تسببت في خسارتي للكرة الذهبية العام الماضي (2018)، لكنني لا أندم على أي شيء".

وتابع: "إذا فاز ميسي بالكرة الذهبية هذا العام (2019)، سأعلن اعتزالي!".

لكن ميسي حصد بالفعل جائزة الكرة الذهبية عام 2019، وكرر الأمر في 2021، فيما كانت آخر مرة حصد بها الدون الجائزة في عام 2017.

المصدر: goal