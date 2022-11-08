لاعبو السامبو الأوكرانيون يقاطعون بطولة العالم بسبب الروس

قاطع المنتخب الأوكراني بطولة العالم للسامبو والمقرر إقامتها في العاصمة القيرغيزستانية بيشكيك، بسبب قبول مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس فيها.

وستقام منافسات البطولة العالمية في بيشكيك يومي 11 و 13 نوفمبر الحالي.

كما أعلن المنتخب الأوكراني أنه سيغيب عن بطولة أوروبا لنفس السبب.

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وأعرب رئيس اتحاد سامبو الروسي، سيرجي إليسيف، عن أسفه لرفض فريق قوي مثل المنتخب الأوكراني المشاركة في بطولة أوروبا.

ولا تزال الأعلام والنشيد الوطني والألوان والرموز الروسية محظورة في المسابقات الدولية، كما أن الاتحادات الدولية لا تقيم أي بطولات في روسيا.

يذكر أنه في نهاية فبراير الماضي، توقفت العديد من المنظمات الرياضية عن السماح للروس بالتنافس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي بعض التخصصات، مثل كرة القدم والهوكي وألعاب القوى والتزلج على الجليد، تم إيقاف الفرق والرياضيين الروس تماما، فيما يشارك الروس في رياضة السيارات وركوب الدراجات والتنس والشطرنج، في وضع محايد.

المصدر: "ريا نوفستي"