اللجنة الأولمبية الدولية تطمس التاريخ لإنكار الإنجاز السوفيتي والروسي (فيديو)

عرضت اللجنة الأولمبية الدولية مقطع فيديو لتطور الجمباز الفني في العالم، دون أن تذكر بطلات الاتحاد السوفيتي وروسيا الشهيرات في هذا المجال.

وتضمن الفيديو مقاطع من عروض لاعبات الجمباز في الألعاب الأولمبية في الفترة من 1956 إلى 2008.

واستعرض المقطع المصور أداء الهنغارية أغنس كيليتي، وفيرا تشاسلافسكا من تشيكوسلوفاكيا، والرومانية نادية كومونيسي، ولافينيا ميلوتشوفيتشي وكاتالينا بونور والأمريكيتين ماري لو ريتون وناستيا ليوكين، وكذلك الأوكرانية ليليا بودكوبايفا.

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بالمقابل لم يأت الفيديو على ذكر لاعبات الجمباز في الاتحاد السوفيتي وروسيا، علما أن لاعبة الجمباز السوفيتية، لاريسا لاتينينا، هي لاعبة الجمباز الأكثر شهرة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

حيث فازت لاتينينا بـ 18 ميدالية، تسعة منها ذهبية، وكان هذا رقما قياسيا مطلقا في تاريخ الجمباز الفني العالمي حتى عام 2012.

كما فازت اللاعبات الروسيات نيلي كيم، وبولينا أستاخوفا بذهبية الألعاب الأولمبية خمس مرات، وأولغا كوربوت، وليودميلا توريشيفا، أربع مرات لكل منهما.

يذكر أنه في فبراير الماضي أوقفت معظم المنظمات الرياضية المنتخبات الوطنية لروسيا وبيلاروس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية.

ومنع الاتحاد الدولي للجمباز على وجه الخصوص الروس من المشاركة في المسابقات التي تقام تحت رعايته ، كما لم يسمح للحكام والمسؤولين من روسيا بالعمل في البطولات الدولية.

المصدر: "لينتا.رو"