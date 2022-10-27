موقف روسي من مشاركة المتحولين جنسيا في الأولمبياد

ترى النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، سفيتلانا زوروفا، أنه لا حرج في مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في الألعاب الأولمبية، لكن ضمن فئة مستقلة خاصة بهم.

وأكدت زوروفا على أنه من الضروري تطوير شكل خاص لمشاركتهم، ومنحهم الفرصة للتنافس مع بعضهم البعض، وإلا فسيكون ذلك تعديا على حقوق اللاعبات.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في وقت سابق تعليقا على إمكانية قبول المتحولين جنسيا في المسابقات الاولمبية، إنه يجب على كل رياضي التنافس دون تمييز.

وأشارت زوروفا إلى أنه "من المثير للاهتمام إذا كان يحق لكل رياضي المشاركة،، فلن يتم التمييز ضد المتحولين جنسيا، بالمقابل يتعرض الرياضيون الروس للتمييز".

إقرأ المزيد

وعقبت:" إنه لأمر مدهش كيف تغيرت مبادئ ومثل الرياضة، لأكون صادقة، أنا لست ضد مشاركة المتحولين جنسيا في الألعاب الأولمبية بشكل منفصل".

وتابعت:"دع اللجنة الأولمبية الدولية تتوصل إلى القواعد والتقنيات واللوائح، وتضيف العدد المطلوب من الميداليات الأولمبية، ثم دعهم يتنافسون في فئتهم".

وحذرت زوروفا أنه إذا لم يتم الأمر على هذا النحو، فإنها تخشى أن يتم تدمير الرياضة النسائية بسبب المنافسة غير العادلة.

وقالت:"في حال قرر العالم تدمير رياضة المرأة بهذه الطريقة، وصمتت النساء، ينبغي لروسيا أن تأخذ زمام المبادرة وتقول إننا بلد تتنافس فيه النساء مع النساء".

وشددت:"في الوقت نفسه، نحن لسنا ضد المتحولين جنسيا، لكن يجب عليهم التنافس مع بعضهم البعض".

المصدر: "لينتا.رو"