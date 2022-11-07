كريستيانو رونالدو وجها لوجه ضد برشلونة.. تاريخ المواجهات وعدد أهداف الدون!

أسفرت قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن نهائي مبكر بين فريق برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واصطدم برشلونة بفريق مانشستر يونايتد، بعد أن خرج الفريق الإسباني مبكرا من دوري أبطال أوروبا محتلا المركز الثالث في مجموعته ليلتحق بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بينما اكتفى الفريق الإنجليزي بالمرتبة الثانية في مجموعته بالدوري الأوروبي.

وسينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر تجدد المواجهات بين كريستيانو رونالدو وبرشلونة، في حال استمر "صاروخ ماديرا" مع مانشستر يونايتد بعد الميركاتو الشتوي المقبل، لاستعادة ذكريات مواجهات الفريق الكتالوني بقميص ريال مدريد ويوفنتوس، وفريق "الشياطين

تاريخ مواجهات رونالدو ضد برشلونة وأهداف "صاروخ ماديرا":

ولعب كريستيانو رونالدو ضد برشلونة في 34 مباراة سواء مع الفريق الإنجليزي أو ريال مدريد وأيضا يوفنتوس.

وفاز النجم البرتغالي في 10 مباريات من تلك المواجهات، وخسر 15 مرة، وتعادل 9 مرات، مسجلا 20 هدفا إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، ونال 10 بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

وخاض رونالدو أول مواجهة ضد برشلونة بقميص مانشستر يونايتد في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم (2007-2008) وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي على ملعي "كامب نو" معق الفريق الكتالوني، قبل أن يفوز فريق "الشياطين الحمر" في مباراة الإياب بهدف للأسطورة بول سكولز.

وبعد ذلك، لعب رونالدو مرة أخرى ضد برشلونة، وذلك في نهائي دوري الأبطال 2009، حيث خسر اليونايتد (0-2) في آخر ظهور للدون بقميص "الشياطين الحمر" قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

وكان مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل معه رونالدو في مرمى برشلونة، وهو أمر صادم للفريق الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في فبراير 2023.

ما تاريخ كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد ضد برشلونة؟

واجه رونالدو خلال 9 سنوات له مع ريال مدريد، غريمه التقليدي برشلونة 30 مرة في "الكلاسيكو"، بواقع 18 في الدوري الإسباني و5 بكأس ملك إسبانيا ومثلها في السوبر الإسباني، إضافة إلى مرتين ضمن دوري أبطال أوروبا.

وحقق النجم البرتغالي مع ريال مدريد 8 انتصارات على برشلونة ومثلها من التعادلات بينما تعرض لـ14 خسارة.

وسجل رونالدو خلال "الكلاسيكو" مع ريال مدريد 18 هدفا، وصنع هدفين، وذلك في مختلف المنافسات.

وخاض "صاروخ ماديرا" آخر مباراة ضد برشلونة في دور المجموعات للموسم (2020-2021)، عندما كان يلعب مع يوفنتوس.

وخسر كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في مباراة الذهاب بهدفين من دون رد على ملعبه بمدينة تورينو، لكنه عوض خسارته في لقاء الإياب بفوزه بثلاثية، حيث وقع "صاروخ ماديرا" على هدفين حينها.

المصدر: وسائل إعلام