تأمين "خيالي" على قدم ميسي أكثر من رونالدو.. فكم هو المبلغ؟

يمتلك الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أغلى بوليصة تأمين على قدم لاعب في العالم، متفوقا على منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.

وأفاد موقع "ماركتينغ مايند" البريطاني، المتخصص في تقديم دراسات اقتصادية، بأن ميسي يملك بوليصة بقيمة 900 مليون دولار على قدمه اليسرى، ليتصدر قائد منتخب الأرجنتين قائمة أغلى اللاعبين على مستوى العالم.

Lionel Messi has the most expensive insurance among all the football players. Messi's left foot has been insured for a staggering $900 million. 😳🔥 pic.twitter.com/3KdYCGGqvZ — Football Factly (@FootballFactly) September 10, 2022

Did you know Lionel Messi has the most expensive insurance among all the football players. Messi's left foot alone has been insured for whopping $900 million!!! pic.twitter.com/dUYQxtRmhQ — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) November 5, 2022

وقال "ماركتينغ مايند": "إن قائمة أغلى أقدام في العالم، التي يتصدرها ميسي، تضم 3 لاعبين، وهم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام صاحب بوليصة تأمين تبلغ 195 مليون دولار، والنجم كريستيانو رونالدو صاحب بوليصة 144 مليون دولار، ومن ثم الويلزي غاريث بيل رابعا بقيمة بوليصة 126 مليون دولار.

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وأشار الموقع المتخصص في تقديم دراسات اقتصادية إلى أن ظاهرة التأمين على القدم، لا تقتصر على نجوم كرة القدم، فحسب، بل إن عددا من نجمات عالم الفن، أقدمن على توقيع عقود تأمين على أقدامهن.

فقد وقعت كيم كارداشيان على بوليصة تأمين للقدم بلغت 100 مليون دولار، بجانب مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت، التي اتجهت إلى التأمين على كلتا ركبتي ساقيها، مع بوليصة تأمين بلغت 40 مليون دولار.

المصدر: وسائل إعلام