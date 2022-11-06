رونالدو يشتبك مع مدافع أستون فيلا والحكم يعاقبه (فيديو)

اشتبك البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد مع الإنجليزي تايرون مينغز مدافع أستون فيلا، خلال مباراة فريقيهما اليوم الأحد في المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وخلال إحدى الهجمات لنادي مانشستر يونايتد، ظهر مينغز وهو يحاول إسقاط رونالدو خلال مراقبته داخل منطقة الجزاء ما أدخل البرتغالي في نوبة غضب.

Tyrone Mings: “You’ve only scored one more league goal than me” pic.twitter.com/RAZuGXOd7D — Mohammed (@Magnifico778) November 6, 2022

لقطه شجار كرستيانو رونالدو و مدافع استون فيلاpic.twitter.com/QQP0N0bKqd — Pep (@Pep_Arabi) November 6, 2022

وقام رونالدو بدفع المدافع الإنجليزي بقوة ليسقطه على الأرض قبل أن يتدخل باقي اللاعبين والحكم لفض الاشتباك.

Cristiano Ronaldo and Tyrone Mings got into it 😳 pic.twitter.com/DFKqkcLBUo — ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2022

وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه رونالدو بسبب هذا الاشتباك، كما تدخل حكم الفيديو ليتأكد من أن رونالدو لم يعتد على مينغز، لأن ذلك كان سيعني طرد المهاجم البرتغالي من المباراة.

وانتهت المباراة بخسارة رفاق رونالدو بنتيجة 1-3.

المصدر:ESPN FC