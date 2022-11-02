دوري الأبطال.. ريال مدريد يكتسح سلتيك ويتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة مجموعته

حقق ريال مدريد فوزا عريضا على ضيفه سلتيك الاسكتلندي بخمسة أهداف لواحد، في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء، لحساب المرحلة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل خماسية الريال كل من لوكا موريتش (من ركلة جزاء)، ورودريغو (ركلة جزاء)، وماركو أسينسيو، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي في الدقائق 6، و21، و51، و61، و71 على الترتيب.

إقرأ المزيد

وأتيحت لنادي سلتيك فرصة تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عندما احتسبت له الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت، ركلة جزاء في الدقيقة 35 لكن حارس الريال تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة.

ومع ذلك، فقد نجح الفريق الاسكتلندي قبل ست دقائق من نهاية المباراة من زيارة شباك الريال بهدف حمل توقيع جوتا.

وبهذا الفوز، رفع الريال رصيده إلى 13 نقطة ليتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة تاركا مركز الوصافة لنادي لايبزيغ الألماني مع 12 نقطة والذي تغلب اليوم أيضا برباعية دون رد على مضيفه شاختيور دونيتسك الذي اكتفى بالمركز الثالث برصيد ست نقاط وانتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

أما سلتيك، فقد تجمد رصيده عند نقطتين في ذيل المجموعة السادسة ليودع المنافسات القارية لهذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

المصدر: RT