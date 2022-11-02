الحكمة ستيفاني تحتسب 3 ركلات جزاء في أول 35 دقيقة من لقاء ريال مدريد وسلتيك (فيديو)

احتسبت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت، ثلاث ركلات جزاء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الآن بين ريال مدريد وضيفه سلتيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة السادسة بهدف عن طريق لوكا مودريتش من ركلة جزاء تم احتسابها لوجود لمسة يد على مدافع سلتيك والذي تصدى لتسديدة فيديريكو فالفيردي.

حكمة اللقاء احتسبت ركلة جزاء أخرى لريال مدريد في الدقيقة 21، لوجود لمسة يد على أحد لاعبي سلتيك لتصديه لتسديدة المهاجم البرازيلي رودريغو.

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" هدف ريال مدريد الثاني ". pic.twitter.com/pO1rYfrMnI — مـشاري || Luka📊 (@mod_ric19) November 2, 2022

وتكفل رودريغو بنفسه بتسديدة ركلة الجزاء وتحويلها لهدف معززا تقدم فريقه.

وقامت فرابارت باحتساب ركلة جزاء ثالثة قبل نهاية الشوط الأول، ولكن هذه المرة لمصلحة سلتيك في الدقيقة 35 لوجود خطأ على مدافع الريال فيرلاند ميندي، لكن الحارس تيبو كورتوا تعملق وتصدى للركلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

المصدر: RT