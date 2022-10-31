رسالة رونالدو بعد خروج مانشستر يونايتد من عنق الزجاجة

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، رسالة تهنئة لزملائه بعد الفوز الصعب لفريقهم على ضيفه وست هام (1 - 0) يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ14 للبريميرليغ.

ونشر رونالدو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة من الاحتفال بهدف راشفورد، وكتب عليها: "3 نقاط مهمة.. عمل رائع يا شباب".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار إلى 23 نقطة، في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وست هام عند 14 نقطة، في المركز الثالث عشر.

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وتحسنت علاقة رونالدو بمدربه إريك تين هاغ مؤخرا، حيث شارك أساسيا في مباراة الأحد، وفي مواجهة شيريف تيراسبول التي سبقتها في الدوري الأوربي، وذلك بعد الأزمة التي نشبت بينهما عقب مباراة توتنهام، وتسببت في غياب "الدون" عن لقاء تشيلسي.

بدوره رد مدرب مانشستر يونايتد، على استفسار بشأن اعتذار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن خطئه في لقاء توتنهام.

وقال المدرب الهولندي: "قلت ما يكفي بشأن هذا الأمر، وأعطيت تفسيرات كافية. نحن سعداء بوجوده هنا. رونالدو لاعب مهم".

المصدر: "وكالات"