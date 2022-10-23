الدوري الإيطالي.. تورينو يلحق بأودينيزي خسارته الثانية هذا الموسم

مني نادي أودينيزي بخسارته الثانية هذا الموسم، بعدما سقط أمام ضيفه تورينو 1-2، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح النيجيري أولا أينا، التسجيل للضيوف في الدقيقة 14، قبل أن يدرك الإسباني جيرارد دولوفو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.

وحسم تورينو المباراة في الشوط الثاني بهدف عن طريق بييترو بيليغري، في الدقيقة 69.

وكان فريق المدرب أندريا سوتيل على مرمى حجر من صدارة الدوري قبل أسبوعين، لكن تعادلين متتاليين وخسارة مفاجئة أمام تورينو، وضعته في المركز السادس بالترتيب، مع 21 نقطة.

وبات أودينيزي الآن على بعد خمس نقاط من نابولي، المتصدر الذي يحل ضيفا ثقيلا على نادي روما الرابع (22 نقطة) في وقت لاحق اليوم الأحد.

في المقابل، أنهى تورينو سلسلة من خمس مباريات متتالية من دون انتصار في الدوري، وارتقى إلى المركز التاسع، مع 14 نقطة.

المصدر: وكالات