 
مباشر

صحفي أرجنتيني يجهش بالبكاء خلال إجرائه مقابلة مع ميسي (فيديو)

الرياضة

صحفي أرجنتيني يجهش بالبكاء خلال إجرائه مقابلة مع ميسي (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0zf

لم يتمالك الصحفي الأرجنتيني بابلو جيرالت نفسه، حيث أجهش بالبكاء خلال إجرائه مقابلة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحصل جيرالت الذي يشتغل في شبكة التلفزيون الأرجنتينية "IRECTV" على فرصة لإجراء مقابلة مع أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، ولكنه لم يستطع احتواء مشاعره خلال المقابلة.

وقال الصحفي لميسي وهو يبكي "أنا ممتن للحياة لأنها تمكنت من تحقيق حلمي. أشكرك يا ليو على الدفء والبساطة. أنت رائع".

وبدا ميسي متفاجئا ومحرجا من بكاء الصحفي، حيث بقي صامتا لبعض الوقت قبل أن يتمدد على الأريكة قليلا وبعدها استند ووجه بعض الكلمات للصحفي ثم ربت على ركبته.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا