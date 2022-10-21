صحفي أرجنتيني يجهش بالبكاء خلال إجرائه مقابلة مع ميسي (فيديو)

لم يتمالك الصحفي الأرجنتيني بابلو جيرالت نفسه، حيث أجهش بالبكاء خلال إجرائه مقابلة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحصل جيرالت الذي يشتغل في شبكة التلفزيون الأرجنتينية "IRECTV" على فرصة لإجراء مقابلة مع أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، ولكنه لم يستطع احتواء مشاعره خلال المقابلة.

🥲 Esto es lo más emocionante que vas a ver hoy:



El líder @giraltpablo y sus sentimientos más profundos. Una charla humana y sencilla.



MESSI: "Soy un agradecido"



❤️ Lo disfrutamos y lo compartimos en DIRECTV Sports y @DIRECTVGO. pic.twitter.com/nXMR2giDBH — DSports (@DIRECTVSports) October 21, 2022

وقال الصحفي لميسي وهو يبكي "أنا ممتن للحياة لأنها تمكنت من تحقيق حلمي. أشكرك يا ليو على الدفء والبساطة. أنت رائع".

وبدا ميسي متفاجئا ومحرجا من بكاء الصحفي، حيث بقي صامتا لبعض الوقت قبل أن يتمدد على الأريكة قليلا وبعدها استند ووجه بعض الكلمات للصحفي ثم ربت على ركبته.

المصدر: وكالات