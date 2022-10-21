مانشستر يونايتد يعتزم توجيه الضربة القاضية لرونالدو

تعتزم إدارة مانشستر يونايتد، فسخ عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحمر، في يناير المقبل، بعد تفاقم أزماته داخل أروقة الأولد ترافورد معقل "الشياطين الحمر".

وبحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد ستقوم بفسخ عقد رونالدو إذا لم يتمكن وكيله خورخي مينديز من إيجاد عرض مناسب له في يناير المقبل.

Manchester United are backing Erik ten Hag’s stance and his decision on Cristiano Ronaldo situation. 🚨🔴 #MUFC



It has been decided by ten Hag and 100% approved by the club/board. pic.twitter.com/bXwWAFVc7U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2022

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وتفاقمت الأزمة بين النجم البرتغالي وفريقه، بعدما غادر رونالدو أرضية ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة ضد توتنهام (2-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أثار غضب الكثير من الجماهير، وهو ما دفع الإدارة لمعاقبته بعدم مشاركته ضد تشيلسي بالبريميرليغ.

وحاول رونالدو الرحيل عن صفوف "الشياطين الحمر" الصيف الماضي، عقب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية في أوروبا والسعودية.



ويعاني رونالدو تحت إشراف إريك تين هاغ المدير الفني للشياطين الحمر على مقاعد البدلاء، وهو وضع لا يتقبله، على الرغم من تقديمه باعتذار رسمي على ما بدر منه في مواجهة توتنهام.

المصدر: "وكالات"