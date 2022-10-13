قيود مخصصة للجماهير المكسيكية في مونديال قطر

أعلنت الحكومة المكسيكية لمواطنيها عدة قواعد لحضور فعاليات كأس العالم المقررة في قطر في نوفمبر القادم.

وتبرز الجماهير المكسيكية خلال احتفالات كأس العالم في كل نسخة، كأكثر المشجعين حيوية في الملاعب مع قبعات الشارو العريضة، وترديد "سيليتو ليندو" وهي أغنية مكسيكية تقليدية شهيرة تعني (السماء الجميلة)، إضافة لارتداء الأقنعة الملونة "لوتشا ليبر"، وهي سمة مميزة للاعبي المصارعة الحرة في ذلك البلد اللاتيني الكبير.

ومع ذلك، لا تتفق اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 مع هذا التقليد، إذ أعلنت الاثنين الماضي أنه لن يسمح للجماهير بارتداء الأقنعة داخل الملاعب، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

AFP

وفي هذ الصدد أوضح المدير التنفيذي للاستراتيجية والدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية المكسيكية، ألفونسو زاغبي، أن اللجنة المنظمة للمونديال أعلنت حظر ارتداء الأقنعة.

وقال في مقابلة مع ESPN: "كنا قد استفسرنا سابقا عن إمكانية ارتداء تلك الأقنعة، وفي البداية جاء الجواب أنه لا مشكلة في ذلك".

وتابع: "دعونا لا ننسى أن الشرق الأوسط منطقة معقدة وهناك الكثير من المحظورات".

Lucha libre masks are banned at the upcoming world cuphttps://t.co/Lf6Nz60Q8o — luchablog (@luchablog) October 11, 2022

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وحذر المسؤول المكسيكي من أنه إذا حاول المشجعون تهريب تلك الأقنة لارتدائها في مباريات المكسيك ضد السعودية وبولندا والأرجنتين في دور المجموعات، فإن رجال الأمن سوف يتصدون لهم.

وأكد أنه من الضروي توعية المشجعين بهذه الأمور رغم أن هذا القرار صدر متأخرا، مشيرا إلى وجود قيود أخرى مثل منع إدخال المشروبات الكحولية إلى قطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر أصدرت مجموعة من المحظورات التي فرضتها على المشجعين الراغبين في القدوم إلى البلاد، منها عدم إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج على الملأ، أو شرب الكحول في الأماكن العامة.

المصدر: marca