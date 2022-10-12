مفاجأة سارة من السعودية لمشجعي مونديال قطر

وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على قرار سيسعد حاملي بطاقة المشجع "هيا" الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وقرر مجلس الوزراء السعودي على تحمل المملكة تكاليف التأشيرات الإلكترونية لمشجعي المونديال حاملي بطاقة "هيا"، لتتاح لهم الفرصة للدخول للسعودية بسهولة.

وتعد بطاقة "هيا" إلزامية على كافة الراغبين في حضور مباريات المونديال، إلى جانب تذاكر المباريات، إذ أنها بمثابة تصريح دخول لقطر ولملاعب المونديال.

وكانت السعودية رحبت بجميع حاملي بطاقة "هيا" لمشجعي مونديال قطر، إذ أعلنت أنها ستتيح لهم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وفقا لعدد من الضوابط، وذلك قبل انطلاق البطولة بـ 10 أيام.

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وكانت وزارة الخارجية السعودية أوضحت في بيان سابق، أن بإمكان حاملي بطاقة "هيا" الحصول على تأشيرة الدخول للإقامة في المملكة لمدة 60 يوما، والدخول والخروج عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة، دون الاشتراط على الدخول المسبق لدولة قطر، بينما يتوجب الحصول على تأمين طبي قبل دخول الأراضي السعودية.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة، التي يشارك بها 4 منتخبات عربية، هي قطر، السعودية، المغرب وتونس.

المصدر: "وكالات"