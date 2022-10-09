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الأسطورة المغربي بدر هاري ينهزم في آخر لقاء له ويعلن اعتزاله بعد مشوار حافل بالتتويجات العالمية

الرياضة

الأسطورة المغربي بدر هاري ينهزم في آخر لقاء له ويعلن اعتزاله بعد مشوار حافل بالتتويجات العالمية
Gettyimages.ru
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أعلن البطل العالمي المغربي بدر هاري، اعتزاله رياضة الكيك بوكسينغ، بعد مشوار حافل من التتويجات العالمية

وخسر الملاكم المغربي، بدر هاري آخر نزال له ضد الهولندي أليستير أوفريم بتوقيف من الحكم، ضمن مباريات "الغلوري" العالمية.

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موعد النزال المرتقب بين المغربي بدر هاري والهولندي أوفريم
موعد النزال المرتقب بين المغربي بدر هاري والهولندي أوفريم

وبصم المغربي بدر هاري على سجل حافل من الإنجازات العالمية بمختلف دول العالم رافعاً الراية المغربية في محافل كبرى لرياضة الكيك بوكسينغ.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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