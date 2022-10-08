موعد النزال المرتقب بين المغربي بدر هاري والهولندي أوفريم
تتجه أنظار عشاق رياضة الكيك البوكسينغ، اليوم السبت، إلى النزال المرتقب الذي سيجمع بين الأسطورة المغربي بدر هاري والبطل الهولندي أليستير أوفريم ضمن أمسية "Glory Collision 4".
ووفقا للموقع الرسمي لمنظمة "Glory" لنزالات الكيك بوكسينغ الاحترافية، فإن منافسات "Collision 4" ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت وسط أوروبا، السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، في مدينة أرناهيم الهولندية.
See you all tomorrow night for #COLLISION4!— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) October 7, 2022
The action kicks off at 20:00 CET, streaming on @Videoland. pic.twitter.com/uy3l6c90uX
وسبق لهاري أن واجه أوفريم مرتين، الأولى في 31 ديسمبر 2008، وانتهت بفوز الملاكم الهولندي، والثانية في 5 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز البطل المغربي بالضربة القاضية.
Overeem: 112.8 kilos (248.7 pounds)— John Morgan (@JohnMorgan_MMA) October 7, 2022
Hari: 114.4 kilos (252.2 pounds)
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Saturday's @GLORY_WS#COLLISION4 headliner is official.
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🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/7eIf2XUnjE
وكان هاري وقع عقدا مع منظمة "Glory" في مايو 2019، يقضي بخوضه 6 نزالات احترافية، خاض منها إلى غاية الآن، 4 نزالات انهزم في 3 منها وفاز في نزال واحد.
المصدر: منظمة "Glory" + وكالات