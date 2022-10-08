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موعد النزال المرتقب بين المغربي بدر هاري والهولندي أوفريم

الرياضة

موعد النزال المرتقب بين المغربي بدر هاري والهولندي أوفريم
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تتجه أنظار عشاق رياضة الكيك البوكسينغ، اليوم السبت، إلى النزال المرتقب الذي سيجمع بين الأسطورة المغربي بدر هاري والبطل الهولندي أليستير أوفريم ضمن أمسية "Glory Collision 4".

ووفقا للموقع الرسمي لمنظمة "Glory" لنزالات الكيك بوكسينغ الاحترافية، فإن منافسات "Collision 4" ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت وسط أوروبا، السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، في مدينة أرناهيم الهولندية.

وسبق لهاري أن واجه أوفريم مرتين، الأولى في 31 ديسمبر 2008، وانتهت بفوز الملاكم الهولندي، والثانية في 5 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز البطل المغربي بالضربة القاضية.

وكان هاري وقع عقدا مع منظمة "Glory" في مايو 2019، يقضي بخوضه 6 نزالات احترافية، خاض منها إلى غاية الآن، 4 نزالات انهزم في 3 منها وفاز في نزال واحد.

المصدر: منظمة "Glory" + وكالات

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