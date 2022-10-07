كشف طبيعة إصابة ميسي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وخرج ميسي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بناء على رغبته، ليشارك مكانه بابلو سارابيا، وفقا لتأكيدات كريستوف غالتيه، المدير الفني لسان جيرمان.

إقرأ المزيد

وذكرت "ليكيب"، أن ميسي شعر بتقلص خفيف في عضلة الساق، ولذلك طلب استبداله قبل 10 دقائق من انتهاء اللقاء.

ولفتت إلى أنه لم يتأكد بعد خروج ميسي من حسابات المدرب غالتيه في مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس المقررة غدا السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ولا يرغب ميسي في المخاطرة حتى لا يتعرض للإصابة في الوقت الحالي، لكي يكون جاهزا لخوض نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، خاصة وأن "البرغوث" أعلن أمس، أن مونديال قطر سيكون الأخير له مع منتخب الأرجنتين.

ويطمح النجم الأرجنتيني لتحقيق لقب كأس العالم مع منتخب بلاده لأول مرة منذ بداية مسيرته للتأكيد على أحقيته بلقب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

المصدر: ليكيب